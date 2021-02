Bielefeld -

An den Bielefelder Schulen findet aufgrund der Wetterlage auch an diesem Dienstag, 9. Februar, weder Notbetreuung statt noch kann die Teilnahme am Distanzunterricht in den Schulgebäuden erfolgen. Auch die städtischen Kindertageseinrichtungen sind am morgigen Dienstag ganztägig geschlossen.