So einen Gottesdienst hat es in Bielefeld wohl noch nie gegeben: Mit ihrem „Weihnachtsmobil“ waren Akteure der Versöhnungs-Kirchengemeide Jöllenbeck im vergangenen Jahr an Heiligabend durch den Stadtteil gefahren, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden.