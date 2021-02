„Wir werden wieder tanzen!“

Sonntag, 4. Juli, Montag, 5. Juli: Zero Dance Theatre (NL), The Divine Comedy, Tor 6 TheaterhausDienstag, 6. Juli: Urban Stylez Event Showcases, After Party, Dans-Art TheaterDonnerstag, 8. Juli: Tanzcompagnie Gießen, Stadttheater Gießen, Auftaucher, Tor 6 TheaterhausFreitag, 9. Juli: Urban Stylez Event, Battles und Jam, Dans-Art TheaterSamstag, 10. Juli: Tanzfestival-Party Open-Air, RathausplatzDienstag, 13. Juli: Dancers from Bucharest National Opera, Various Duos, Jennifer Blasek, Barcarolle Two, Tor 6 TheaterhausMittwoch, 14. Juli: Tanzwerke Vanek Preuß, Impossible Flight, Dans-Art TheaterDonnerstag, 15. Juli: Cie Nadine Gerspacher, The Age of Aquarium, Tor 6 TheaterhausFreitag, 16. Juli: Belén Cabanes und Andreas Maria Germek, La Castañuela Contemporánea, Dans-Art TheaterSamstag, 17. Juli: Finale des Tanzfestivals, Abschlusspräsentation der Teilnehmer und Dozenten, Rudolf-Oetker-Halle