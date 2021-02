Bielefeld -

Der Frost lässt die Oberflächen von Teichen, Tümpeln oder Seen in Bielefeld gefrieren und erste Eisschichten sind bereits zu sehen. Auch in den nächsten Tagen wird es weiter frieren. Aber dennoch: Das Betreten von zufrierenden und zugefrorenen Wasserflächen ist lebensgefährlich und verboten.