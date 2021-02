Betrugsmasche: Falsche „Stadtwerke-Mitarbeiter“ verlangen am Telefon Geld

Täter in Bielefeld aktiv

Bielefeld -

In den vergangenen Tagen haben sich Kunden bei den Stadtwerken Bielefeld gemeldet und von möglichen Betrugsversuchen am Telefon berichtet. Die falschen „Stadtwerker“ teilten telefonisch mit, dass die Bezahlung einer Rechnung nicht geklappt habe und ein Kollege in Kürze vorbeikommen werde, um einen Geldbetrag abzuholen.