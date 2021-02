Doch statt in Mayrhofen oder Ischgl sind die schwarzen, roten und blauen Skipisten in Paderborn oder Gütersloh zu finden. Die Urheber dieser Skikarten sind unbekannt, doch sie haben ganze Arbeit geleistet. So wurde aus „Bielefeld“ kurzerhand „Bieletal“.

Wer in das neue Skigebiet starten will, muss in Senne in die Gondel steigen. Auf einem Plateau in Hillegossen, Ubbedissen und Stieghorst befinden sich die erste Hütte und eine Apres-Ski-Arena. Weiter geht es mit der nächsten Gondel - an Mitte vorbei hoch hinaus auf die Gipfel in Dornberg, Schildesche und Jöllenbeck. Übrigens: Brake ist besonders für die Anfänger unter den Skifahrern geeignet. Dort gibt es viele blaue Pisten. Vorsicht ist in Brackwede geboten. Dort wird vor Lawinengefahr gewarnt. Die „Bieletal“-Skikarte bietet auch versteckte Hinweise, welches reale Skigebiet den Machern als Grundlage diente – es ist das Skigebiet am Hintertuxer Gletscher im schönen Zillertal.