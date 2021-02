Straßen werden gesperrt

Update: Weitere Einsätze zur Schneeräumung – Stadtbahnen in Bielefeld rollen auf allen Linien abschnittsweise wieder an

Bielefeld (WB) -

Die Stadt sperrt am Freitagabend und am Wochenende mehrere Straßen, um Herr über die Schneemassen zu werden, die den Stadtbahn- und den Autoverkehr behindern. Die Schneeräum-Arbeiten sollen bis in die Nacht dauern. Unterdessen melden die Verkehrsbetriebe Mobiel, dass der Verkehr auf allen Stadtbahnlinien abschnittsweise wieder anrollt.