„Ein Rosenstrauß für die Liebste ist immer noch der Klassiker“, weiß Anke Barmeyer, die bei „Kraut und Rosen“ in Hoberge-Uerentrup Arrangements nach individuellem Geschmack zusammen stellt. „Es gibt bei Blumen keinen Trend. Der Partner weiß am besten, welche Blumen die Partnerin liebt“, sagt die Floristin, die rote Rosen gerne mit grünen Eukalyptus-Sträuchern kombiniert. Wer sich im schneereichen Bielefeld lieber den Frühling ins Haus holt, greift zu Tulpen, die in vielen verschiedenen Sorten erhältlich sind. Dass Blumenläden derzeit öffnen dürfen, liegt an einer Sonderverordnung, die nur in NRW gilt.