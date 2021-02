Bielefeld -

Es ist ein unwürdiges Spiel, das mittlerweile in den Bielefelder Rat Einzug gehalten hat. Und das Schlimme ist: Es war so absehbar. In der Sitzung am Donnerstag war es die AfD, die mit ihrer Anfrage zur nicht durchgeführten Abschiebung eines pakistanischen Staatsbürgers durch die Bielefelder Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) die immer gleiche Spirale gegenseitiger Verbalattacken in Gang gesetzt hat.