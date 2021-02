Verhalten optimistisch ins Jahr 2021

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh will das sein. Am Freitag hat das Geldinstitut seine Bilanz 2020 vorgestellt. „Es war ein sehr herausforderndes Jahr. Wir haben es gemeinsam mit unseren Kunden gut gemeistert“, sagte Vorstandsvorsitzender Michael Deitert.

Für das laufende Jahr sieht der Volksbank-Chef nicht schwarz. „Ich bin verhalten optimistisch“, betonte Deitert. Die Kunden und die meisten Unternehmen in der Region seien relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Es gebe deutliche Anzeichen dafür, dass das trotz der anhaltenden Pandemie auch in diesem Jahr so bleiben wird. Deitert: „Die Stimmung in OWL ist weiterhin positiv und die mittelständische Wirtschaft zumeist gut aufgestellt.“ Das würde man auch an den gestiegenen Einlagen der Genossenschaftsbank deutlich erkennen. Die heimischen Unternehmen verfügten über eine gute Liquiditätsausstattung, auch wenn es Branchen gebe, die stärker von der Krise betroffen seien. Dazu zählten die Hotel- und Gastronomiebranche, Messe- und Eventveranstalter genauso wie zum Beispiel Reisebüros.

Deitert rechnet mit einem Wachstum der deutschen Volkswirtschaft von drei bis fünf Prozent. Verglichen mit anderen Volkswirtschaften – auch europäischer Länder – sei das im Verhältnis mit den Gesamtfolgen der Pandemie ziemlich gut. In der Krise sind die Volksbank-Kunden unterstützt worden. Bei 1529 Darlehen wurde die Tilgungen ausgesetzt.

In fast allen Geschäftsfeldern konnte die Volksbank wachsen. Die Genossenschaftsbank hat einen Jahresüberschuss von 8,6 Millionen Euro erzielt und ihr Ergebnis aus 2019 bestätigt.

112.000 Mitglieder hat die Volksbank. Sie werden voraussichtlich auch in diesem Jahr eine Dividende von zwei Prozent erhalten.

Die Bilanzsumme lag bei 5,33 Milliarden Euro – ein Plus von 15,3 Prozent. Das Kreditgeschäft stieg um 12 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Die gesamten Kundenforderungen beliefen sich Ende 2020 auf 3,54 Milliarden Euro (Plus 5,8 Prozent). „Auch weil wir proaktiv die Kommunikation mit unseren Kunden gesucht haben, konnten wir neue Firmenkundenkredite in Höhe von 749,6 Millionen Euro vergeben, ein Plus von 19 Prozent“, sagte Vorstandsmitglied Ulrich Scheppan.

Auch aufgrund der Pandemie seien die Kundeneinlagen kräftig gestiegen. Sie wuchsen um 10 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro. Immobilienkredite und Hypothekendarlehen wurden in Höhe von 435 Millionen Euro vergeben (Minus 4,7 Prozent). „Die Nachfrage nach Immobilien ist weiter da. Manches Projekt hat sich etwas nach hinten verschoben“, sagte Vorstandsmitglied Reinhold Frieling. Die Kaufpreise seien aufgrund des knappen Immobilien-Angebots weiter gestiegen.

Und die Börse? Nach dem Schock am Anfang des Jahres hätten sich die Kurse erholt. Ulrich Scheppan empfiehlt: „Aktienanlagen breit streuen, auf gute Unternehmen setzen und nicht in Panik verkaufen. Das hat sich für viele Anleger auch im Jahr 2020 ausgezahlt.“