„Dazu benötigen die Müll-Fahrzeuge jedoch mindestens drei Meter breite Fahrbahnen. Nur so können sie sicher durch die Straßen fahren“, teilt Daniel Steinmeier als Sprecher der Bielefelder Stadtverwaltung mit. Ist das durch parkende Autos oder Schneeberge nicht möglich, bittet der Umweltbetrieb darum, die Mülltonnen zur nächsten befahrbaren Straßenkreuzung zu bringen. Ist die Straße breit genug, müssen die Mülltonnen so stehen, dass sie auf direktem Weg zum Müllfahrzeug gerollt werden können. Zur Not muss eine Schneise in den Schnee geräumt werden.