Yoga kostenlos erfahren

Bielefeld -

Acht Yogalehrerinnen aus ganz Deutschland haben sich auf die Fahnen geschrieben, den Nutzen von Yoga bekannter zu machen und Menschen für Yoga zu begeistern – mit einem kostenlosen Online-Kursangebot am kommenden Samstag. „Yoga ist gesundheitsrelevant – in Zeiten von Corona noch mehr“, sagt Ina Rockmann aus Bielefeld. Die 43-jährige ist seit elf Jahren Yogalehrerin in Bielefeld und unterrichtet – ohne Corona – in verschiedenen Bielefelder Fitness- und Yogastudios, seit dem ersten Lockdown ausschließlich online.