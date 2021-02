„Zur Zeit können wir kein warmes Essen auf unserem Gelände ausgeben. Deshalb stehen wir jetzt von montags bis donnerstags von 12.30 bis 13.30 Uhr mit unserem Kältemobil auf dem Kesselbrink neben dem grünen Würfel, um Suppe und heiße Getränke auszugeben“, sagt Major Michael Geymeier.

Bewusst habe man sich mit dem Kältemobil nicht an die „Tüte“ am Bahnhof gestellt. „Wir möchten die Arbeit des Impfzentrums in der Messehalle nicht stören“, betont Geymeier.

Welcher Schaden am Zelt entstanden ist, kann der Major der Heilsarmee noch nicht genau sagen. Zur Zeit sei es zu gefährlich, das Zelt zu betreten. Ärgerlich wäre es, wenn die eigens angeschaffte Umluftanlage Schaden gelitten hätte. Eventuell müssten auch verbogene Zeltstangen ersetzt werden.