Nach gefährlicher Körperverletzung in Bielefeld-Senne

Bielefeld (WB) -

Nach einem Messerangriff in Bielefeld-Senne am Sonntag, 10. Januar, sucht die Bielefelder Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige soll nachts im Bereich Breipohls Hof (Am Rübenfeld) mit einem Messer auf einen 35-jährigen Bielefelder eingestochen haben.