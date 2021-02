Aufgeben ist keine Option

Das Gefühl der Isolation und die Unsicherheit, wann, wie und ob es überhaupt wieder normal weitergeht, machen uns Stress und haben auch auf gesunde Menschen Auswirkungen: Ängste, Schlafstörungen oder depressive Gefühle können die Folge sein. Für Menschen, die bereits an einer psychischen Erkrankung leiden, ist die Situation jedoch besonders belastend.

Eine, die das betrifft, ist die Bielefelderin Claudia Wilms. Sie hat seit ihrer Kindheit Depressionen und leidet außerdem an einer Borderline-Störung – gekennzeichnet durch starke Gefühlsschwankungen und unerträgliche Spannungszustände, welche die Erkrankten häufig durch selbstschädigendes Verhalten, etwa Selbstverletzungen oder riskante Aktivitäten versuchen auszugleichen. Dazu kommen starke negative Emotionen wie Scham und Selbstverachtung – Gefühle, die auch Claudia Wilms nur zu gut kennt.

All das führt sie auf ihre Kindheit und Jugend zurück: „Ich bin in einer sektiererischen Freikirche aufgewachsen, sehr streng religiös. Ich durfte gar nichts, außer das, was in dieser Gemeinde erlaubt war. Das hieß auch Ausgangssperre, ständige Kontrolle, Vorschriften, Zwänge. Und es galt nur diese Gemeinschaft, der Einzelne war irrelevant.“

Über ihre zunehmenden Probleme zu reden, war der heute 51-Jährigen verboten. Nicht „passende“ Freundschaften wurden untersagt, Sport oder gar ihr Traum, klassisch zu tanzen, waren unmöglich – erlaubt war nur Jugendkreis und die Bibelstunde in der Gemeinde.

Vor allem im ersten Lockdown empfand sie sich stark in diese Zeit zurück versetzt: „Mit der Kontrolle, mit den Ausgangsbeschränkungen – es war für mich der absolute Albtraum, ich fühlte mich wie früher. Als das los ging, war ich erst mal ein, zwei Wochen völlig durcheinander – da kam dann wirklich wieder alles hoch.“ Claudia Wilms fühlte sich aus der Bahn geworfen: Sie rutschte wieder tiefer in die Depression, war völlig antriebs- und lustlos.

Aber auch wenn es manchmal hart an der Grenze war, gab die Hausfrau und Mutter nie auf. Für Ihren Partner und vor allem für ihren Sohn.

Als sie mit 28 Jahren trotz zweier Unterleibsoperationen schwanger wurde, verstieß die freikirchliche Gemeinde sie. Ihren stark pflegebedürftigen Sohn zog sie alleine groß. Und auch heute ist sie immer für den geistig entwicklungsverzögerten 23-Jährigen da, versucht ihm all die Liebe zu geben, die sie selbst von ihren Eltern nicht erhalten hat. Mit denen hat sie vor drei Jahren jeden Kontakt abgebrochen – traurig, aber sie muss sich vor deren Missachtung schützen.

Trotz alledem und diverser körperlicher Erkrankungen schafft Claudia Wilms es, sich immer wieder hochzukämpfen. Therapeutische Unterstützung von der Krankenkasse bekommt sie nach 25-jähriger Therapiegeschichte nicht mehr – sie hilft sich selbst mit viel Sport und vor allem mit Tanzen. Obwohl sie soziale Ängste und vor allem anfänglich Panik auf der Bühne hatte, machte sie regelmäßig bei Tanz- und auch Schauspielprojekten mit.

„Ich bin in den vergangenen Jahren schon ziemlich aufgeblüht, erst mal durch die Projekte. Damit konnte ich etwa 90 Prozent meiner Sozialphobie und Bühnenpanik hinter mir lassen. Früher bin ich eine Zeit lang gar nicht raus gegangen. Ich habe mich eingeschlossen, nicht weil ich Angst vor anderen Menschen hatte, sondern weil ich nicht gesehen werden wollte.“

Claudia Wilms

Die künstlerischen Aktivitäten und regelmäßiger Sport halfen Claudia Wilms, mit ihren psychischen, aber auch mit körperlichen Erkrankungen wie Arthrose klar zu kommen. Doch im andauernden Lockdown sind Schwimmbäder und die Ballettschule geschlossen, alle Kursangebote ausgesetzt. „Ich habe mindestens vier- bis fünfmal die Woche Sport gemacht: Outdoor-Yoga, Outdoor-Fitness, Schwimmen, Ballett – und jetzt gar nichts! Ich muss mich zu einem Workout zwingen, und ich habe keine Lust, jedes Mal alleine herum zu hopsen. Aber wenn ich nichts mache, dann tun mir die Knochen weh, also muss ich mich dazu zwingen.“

Belastend ist für die 51-Jährige auch, dass alles geschlossen ist und man sich nicht mehr so mit anderen Menschen treffen kann, wie man möchte. Zweimal pro Woche geht sie putzen, hier und da einkaufen und, wenn möglich, spazieren. Doch die regelmäßigen Aktivitäten und Termine, die ihren Tag strukturierten, fehlen ihr. Jetzt macht sie ihre Ballett- und Yoga-Übungen zuhause, chattet nachts, wenn sie nicht schlafen kann, mit einer guten Freundin in Florida und hört ihre Lieblingsband. Deren Musik, ihre „beiden Männer“ und sicherlich auch ihr Humor helfen ihr, immer weiter zu machen. Denn Aufgeben ist für Claudia Wilms keine Option.