Bielefeld (WB) -

Ein Tankstellenmitarbeiter und ein Zeuge verhinderten am Dienstag in den frühen Morgenstunden an der Gütersloher Straße/Südring in Bielefeld-Brackwede einen räuberischen Diebstahl. Sie hielten den Täter, der jetzt in Haft sitzt, bis zum Eintreffen der Polizei fest.