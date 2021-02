Junge Forscher lassen sich nicht bremsen

Der Wettbewerb „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ findet in diesem Jahr nur online statt. Die übliche Präsentation für die interessierte Öffentlichkeit am Nachmittag des Wettbewerbstages fällt den Corona-Auflagen zum Opfer.Die Jungforscherinnen und Jungforscher präsentieren zu einem festgelegten Termin in einer Videokonferenz der jeweiligen Fachjury ihr Projekt. Wie sonst auch beim Präsenzwettbewerb schließt sich an die Projektpräsentation ein Fachgespräch mit der Jury über das Projekt an.Damit die Jungforscherinnen und Jungforscher den Umgang mit dem Videokonferenztool und ihre Online-Präsentation üben können, hat Wettbewerbsleiterin Dr. Gudrun Meya für jedes Forschungsprojekt einen sogenannten „Übungseinraum“ im Videokonferenzprogramm eingerichtet.Zudem hat die Geschäftsstelle von Jugend forscht in Hamburg Handreichungen und ein Schulungsvideo zur Bedienung des Videokonferenztools und zur online-Präsentation bundesweit bereitgestellt. Die Projekt-Präsentationen vor der Fachjury erfolgen beim online-Wettbewerb wie sonst auch im normalen Präsenz-Wettbewerb unter Ausschluss der Öffentlichkeit.Die Preisverleihung wird in einer Videokonferenz stattfinden. Neben den Jungforscherinnen und Jungforscher, ihren Angehörigen sowie den Projektbetreuern können im begrenzten Maß Gäste dazu eingeladen werden.