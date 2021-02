Gefahrguteinsatz bei Schüco

Bielefeld (WB/cm) -

Die Bielefelder Feuerwehr musste am Donnerstagmittag zu einem Gefahrguteinsatz bei der Firma Schüco ausrücken. Beim Be- und Entladen eines Lkw waren Dämpfe aufgestiegen, zwei Mitarbeiter klagten daraufhin über Atemwegsreizungen und Hautrötungen. Die Mitarbeiter wurden zur weiteren Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht, beide sollen leichte Verletzungen davongetragen haben.