Eine unbekannte Frau rief am Donnerstagmorgen eine Bielefelderin an und gab sich als Schwiegertochter eines Bekannten aus. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall benötige sie eine hohe Geldsumme, um dem Gefängnis zu entgehen. Daraufhin ging die Bielefelderin zu einer nahe gelegenen Bank in der Hauptstraße in Bielefeld-Brackwede und bat den Bankmitarbeiter um die Abhebung eines mehrstelligen Geldbetrags.

Der Mitarbeiter der Bank schöpfte aufgrund der hohen Summe und der Angaben der Kundin Verdacht, dass sie Opfer der „Enkeltrick“-Masche sein könne und rief die Polizei. Die Seniorin schilderte den Polizeibeamten den Sachverhalt. Die Polizisten begleiteten sie nach Hause, wo sich der Verdacht im Rahmen des Telefongesprächs mit der vermeintlichen Schwiegertochter des Bekannten bestätigte. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.