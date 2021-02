Altenpfleger muss ins Gefängnis

Bielefeld -

Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs einer hilfsbedürftigen Person hat ein Schöffengericht des Bielefelder Amtsgerichtes am Freitag einen ehemaligen Altenpfleger (43) zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann wurde für schuldig befunden, sich Anfang November 2019 an einer 84-Jährigen vergangen zu haben. Die Tat geschah in einem Seniorenheim in Sennestadt bei der morgendlichen Pflege der krebskranken Frau in ihrem Zimmer.