Dort tötete am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit Migrationshintergrund, anschließend seine Mutter und sich selbst. Seine Tat gilt als rassistisch motiviert.

Kundgebung zum Jahrestag des Anschlags in Hanau 1/5 Foto: Thomas F. Starke

Organisiert hatte die Kundgebung die Initiative Rise up for Justice, die mehrere Gruppierungen zusammen gebracht hatte. „Der Anschlag hätte verhindert werden können“, sagte Labiba Ahmed, die als erste das Mikrofon ergriff. Denn der Täter war der Polizei bereits aufgefallen, besaß dennoch legal Waffen. Ahmed ist sich sicher: Der nächste Anschlag sei jederzeit möglich – auch in Bielefeld. Sie kritisierte Freitag die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft für ihr Nicht-Erscheinen.