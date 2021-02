In Bielefeld gibt es 23 weitere Coronafälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in der Stadt auf 9937. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung gibt es nicht. 270 Bielefelderinnen und Bielefelder sind an oder mit Covid 19 verstorben. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind in Bielefeld 620 Menschen.

Der Inzidenzwert für Bielefeld ist wieder leicht um 1,8 auf nun 41,3 gestiegen, liegt aber deutlich unter dem Bundes- (60,2) und Landeswert (61).