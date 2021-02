Abendmarkt in den Sommer verschoben

Bielefeld Marketing plant den ersten Termin am 10. Juni

Bielefeld (WB) -

Der Bielefelder Abendmarkt auf dem Klosterplatz zählt dank seiner Mischung aus Wochenmarkt-Ständen und Feierabend-Treffpunkt zu den beliebtesten Terminen der Open-Air-Saison in der Altstadt. In diesem Jahr verschiebt Veranstalter Bielefeld Marketing den Saison-Start aufgrund der Corona-Pandemie allerdings vom Frühjahr in den Sommer.