Mit den Promis über das Parkett

Das in Hamburg lebende Paar will versuchen, mit prominenten Partnern wie Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer, Sänger Mickie Krause oder dem isländischen Ex-Nationalspieler Rúrik Gíslason „Dancestar 2021“ zu werden. Die erste Folge der neuen Staffel mit den Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich ist am Freitag bei RTL live zu sehen (20.15 Uhr).

Seit zwei Jahren tanzen die beiden zusammen, wurden 2019 Deutsche Vizemeister im Standardtanz und erreichten bei der Welt- und Europameisterschaft das Viertelfinale. Dann kommt das Frühjahr 2020, der Stillstand: alle Termine gestrichen, sämtliche Trainingssäle, Fitnessstudios, sportliche Einrichtungen geschlossen.

Alexandru Ionel und Patricija Belousova vom TC Metropol. Foto: TC Metropol

Ionel/Belousova, die auch im privaten Leben ein Paar sind, halten sich zunächst mit Outdooraktivitäten und Grundübungen im heimischen Wohnzimmer halbwegs fit. Alexandru Ionel, im beruflichen Alltag als Zahnarzt tätig, wird jedoch schnell klar, dass 2020 international kein Wettkampf mehr stattfinden wird und auch Wettkämpfe auf nationaler Ebene fraglich sein werden.

Hoffnung keimt im September auf, als zumindest die Landesmeisterschaften vom heimischen TC Metropol ausgerichtet werden können. Die nordrhein-westfälische Tanzelite kommt in Bielefeld zu den Wettkämpfen auf Landesebene zusammen, der Sieg des Bielefelder Spitzenpaares ist keine große Überraschung. Doch mit dem zweiten Lockdown im November platzen erneut alle Träume von weiteren Titeln.

Doch das Paar des TC Metropol hat Glück. Durch ihre Trainerin Isabel Edvardsson, ehemalige Profitänzerin, mehrfache Teilnehmerin und zweimalige Staffelsiegerin von „Let’s Dance“, werden Alexandru Ionel und Patricija Belousova zur Teilnahme am Casting für die neue Staffel animiert. Belousova, im Jahr 2014 zur Miss Universe Litauen gekrönt, ist großer Fan des Formats. Spätestens seit ihr Bruder an der gleichnamigen Show in der Heimat Litauen im vergangen Jahr teilgenommen und im Halbfinale Platz 4 erreicht hat. Das Paar wird angenommen. Als Teilnehmer von „Let’s Dance“ genießen sie nun temporär „Profi-Status“, dürfen wieder trainieren und auf das Parkett.

TC Metropol feiert 2021 das 50-jährige Bestehen

Die Frage, wen sie sich als prominenten Tanzpartner wünschen, beantworteten beide mit einem bescheidenen „egal“. Die Auswahl ist groß, reicht von „Mr. Tagesschau“ Jan Hofer über Schlagersänger Mickie Krause und dem Schauspieler Erol Sander bis zum Profiboxer Simon Zachenhuber oder Ex-Fußballnationalspieler Rúrik Gislarson. Bei der ersten Folge der neuen Staffel am Freitag steht zunächst das Kennenlernen auf dem Programm. Die 14 Promis erfahren, mit welchem Profi sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett wirbeln und sich der altbewährten Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González präsentieren dürfen.

Für den TC Metropol (Patricija Belousova: „Ein toller Verein, der uns volle Unterstützung und die Möglichkeit gibt, uns zu entfalten. Wir schätzen den Zusammenhalt im Verein sehr.“) kommt der publikumswirksame Auftritt seines Top-Paares gerade zur rechten Zeit. Der Verein feiert 2021 das 50-jährige Bestehen. Am Freitag wollen die Clubmitglieder vor dem heimischen Fernseher ihre Clubkameraden anfeuern und auch für sie anrufen.