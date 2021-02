Warum Rettungskräfte nicht zeitgleich geimpft werden

Jeder muss für sich ganz persönlich entscheiden, ob er sich mit Astrazeneca impfen lassen möchte oder nicht. Wenn manche Menschen das nicht wollen, – nun, dann müssen sie eben die Konsequenzen dafür tragen. Und noch länger warten, bis sie erneut an der Reihe sind. Das kann dauern. In dieser Zeit könnten sie sich infizieren und andere anstecken. Mit vielleicht bösen Folgen. Die Rettungskräfte aus Bielefeld sollten klug genug sein, sich jetzt impfen zu lassen. Es scheint, als würde die Akzeptanz zunehmen. Das ist erfreulich. Jeder Geimpfte schützt sich und andere. Gerade Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind und anderen helfen, sollten sich dessen bewusst sein. André Best