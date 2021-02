Luises Mini-MVA kommt an

Bielefeld (WB) -

Luise aus Stieghorst ist acht Jahre alt und geht in die Fledermausklasse der Martinschule in Bielefeld-Gadderbaum. Als dort im Sachunterricht das Thema Müll und Recycling behandelt wird, schaut sich die Grundschülerin auf Youtube ein „Willi will‘s wissen“-Video an, in dem gezeigt wird, wie eine Müllverbrennungsanlage funktioniert. „Das fand ich sehr spannend“, sagt Luise. Als in der gleichen Schulwoche im Kunstunterricht dann die Aufgabe gestellt wird, ein Kunstwerk aus Verpackungsmüll zu basteln, ist die Idee geboren: Luise bastelt die Bielefelder Müllverbrennungsanlage.