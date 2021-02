Städte und Kreise warten auf Ausweitung der Impfgruppen

„Einen anderen Impfstoff bekämen die normalen Praxen ohnehin nicht, weil alle Mitarbeiter in der Regel jünger als 65 Jahre sind“, sagt Dr. Jost Rieckesmann aus Bielefeld, Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.

Es gibt auch Zahnarzt-Praxen, die zur Priorisierungsgruppe 1 gehören und bereits geimpft sind. Nämlich Praxen, die für die akute Schmerzversorgung von Covid-19-Patienten zuständig sind. „In Westfalen-Lippe haben wir für die Zahnbehandlung von Corona-Erkrankten drei Schwerpunktpraxen in Bochum, Dortmund und Münster. Es gibt aber nur vereinzelte Fälle, denn Corona-Patienten haben wohl größere medizinische Probleme als Zahnschmerzen“, sagt Dr. Rieckesmann. Ebenso zur Priorisierungsgruppe 1 zählen Zahnärzte und ihre Teams, die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen behandeln. Das seien rund 1000 Praxen.

Einer Umfrage dieser Zeitung zufolge gehen in OWL die sechs Kreise und die kreisfreie Stadt Bielefeld ei­nen anderen Weg als Hagen.

Die Stadtverwaltung Bielefeld verweist auf Informationen aus einer Schalte des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwochabend, wonach es kurzfristig einen weiteren Impferlass geben werde, der die Impfungen für die sogenannte Prioritätsliste 2 regeln soll. „Wir gehen keinen Sonderweg wie Hagen und halten uns an die Vorgaben, die im 7. und 8. Impferlass geregelt sind, wünschen uns aber auch schnellstmöglich eine Ausweitung der Impfgruppen“, so Bielefelds Sprecherin Gisela Bockermann. Auch im Kreis Lippe sei „ein Vorziehen der Prioritätsgruppe 2 derzeit nicht vorgesehen, aktuell wird noch in Prio 1 geimpft“. Auch komme es aktuell zu keinen Überschüssen des Astrazeneca-Impfstoffs.

Im Impfzentrum des Kreises Herford würden im Moment nur Personen mit ei­nem Impfanspruch der höchsten Priorisierungsstufe 1 geimpft, betont Krisenstabsleiter und Kreisdirektor Markus Altenhöner: „Wir haben derzeit keinen Anpassungsbedarf und würden, wenn es diesen gäbe, kurzfristig reagieren.“

Die Stadt Hagen bezieht ihre Entscheidung offensichtlich auf die Formulierung „aerosolgenerierende Tätigkeiten (Bronchoskopie, Laryngoskopie, Abnahme von Sputumproben, In- und Extubation, zahnärztliche Tätigkeiten)“. Dieser Passus ist in der Fortschreibung des Erlasses vom 4. Dezember 2020 in der Fassung vom 5. Februar 2021 aus dem NRW-Gesundheitsministerium so enthalten.