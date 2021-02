Inzidenzwert sinkt in Bielefeld auf 34,7 pro 100.000 Einwohner

Bielefeld (WB/mdel) -

Die Corona-Lage entwickelt sich in Bielefeld weiterhin erfreulich. Am Freitag ist der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage wieder unter die 35er-Marke gefallen – der drittbeste Wert in Nordrhein-Westfalen.