An einigen städtischen Schulen der Sekundarstufe 1 gibt es schon jetzt sogenannte Anmeldeüberhänge, also mehr Anmeldungen als mögliche Plätze. Daher stimmt der Schulträger, die Stadt Bielefeld, zurzeit mit den betroffenen Schulen und der Bezirksregierung Detmold eine eventuelle Mehrklassenbildung an den Schulen ab.

Der Schul- und Sportausschuss wird am 16. März über die Bildung von möglichen Mehrklassen an ausgewählten Schulen entscheiden. Unter www.bielefeld.de wird eine aktuelle Schulliste mit freien Plätzen (5. Klasse) an den Schulen der Sekundarstufe 1 zur Übersicht bereitgestellt.