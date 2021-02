„Sogar Gewinn für die Geschäfte“

Bielefeld -

„Noch in diesem Jahr“, hofft Klaus Feurich (Grüne), könnte der heutige Mehrzweckstreifen an beiden Fahrbahnseiten der Jöllenbecker Straße in der Ortsdurchfahrt Bielefeld-Theesen als Radfahrstreifen ausgewiesen sein. Der Ball liegt jetzt bei der Verwaltung, nachdem die Bezirksvertretung Jöllenbeck mit zwei Gegenstimmen (FDP, AfD) dem Antrag von SPD, Grünen und Die Linke verabschiedet hat.