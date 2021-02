Damit ist ihre Kandidatur für die SPD sicher. Die Delegierten entscheiden nun abschließend per Briefwahl darüber, ob die 37-Jährige bei der Bundestagswahl antreten wird. Eine reine Formalie; ausgezählt wird am 11. März.

Notwendig wird das Votum per Brief, weil die Wahlkreiskonferenz am Samstag coronabedingt digital per Video-Schalte stattfinden musste.

Wiebke Esdar sitzt seit 2017 im Bundestag und hat den Wahlkreis Bielefeld-Werther schon damals als Direktkandidatin für die Sozialdemokraten gewonnen. Die Vorsitzende der Bielefelder SPD war im Dezember vom Vorstand des SPD-Unterbezirks und von mehreren Ortsverbänden nominiert worden. Die Entscheidung über ihre Kandidatur treffen rund 200 Delegierte.