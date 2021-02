Einfamilienhaus in Senne zerstört - Einsatz bis in die Morgenstunden

Bielefeld - Durch einen Brand in einem Dachstuhl in Senne ist am frühen Samstagmorgen ein Einfamilienhaus zerstört worden. Die beiden Bewohner konnten sich ins Freie retten. Die Feuerwehr hatte über vier Stunden zu tun.