Mann nach Sturz in Lebensgefahr

Versuchtes Tötungsdelikt oder Unfall? Bielefelder Mordkommission ermittelt in Minden

Minden -

Nach einem Streit unter Mitbewohnern ist ein 34 Jahre alter Mann in Minden aus dem vierten Stockwerk eines Mehrparteienhauses auf die Straße gestürzt. Er erlitt am späten Samstagabend laut einem Polizeisprecher lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Eine Bielefelder Mordkommission ermittelt.