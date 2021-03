Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder liegt nun bei 10.066. Aktuell infektiös sind nach Angaben der Stadt etwa 520 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 9.300.

Weitere Sterbefälle gibt es nicht zu beklagen. Bielefeld verzeichnet bisher 275 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Der Anteil der Corona-Mutationen an allen Neufällen der letzten sieben Tage lag am Sonntag in Bielefeld bei 16,5 Prozent.