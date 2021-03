Ein 48-Jähriger aus Bielefeld fuhr gegen 5.35 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem in beide Richtungen benutzbaren Radweg der Bechterdisser Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Straße Lange Wand kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Paderborner, der mit seinem Mountainbike den Radweg stadtauswärts befuhr.

Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Schulter. Der 39-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.