Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf Bielefelder Stadtgebiet kurz vor der Autobahn-Raststätte Lipperland. Drei Fahrzeuge waren an dem Zusammenstoß beteiligt. Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Ein Pkw-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Auch der Rettungshubschrauber Christopher 13 landete auf der Autobahn.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine Peugeot-Fahrerin gegen 14.15 Uhr die Bundesautobahn 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen Lippe verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Peugeot kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn in die rechte Leitplanke und wieder zurück. Auf dem linken Fahrstreifen kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Ein nachfolgender VW Golf und ein weiteres Fahrzeug fuhren in die Unfallstelle hinein. Die Fahrerin des Peugeot wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die schwangere Frau aus dem Pkw und brachten sie in ein Krankenhaus.

Ab etwa 14.25 Uhr leiteten Polizisten den Verkehr in Richtung Hannover an der Anschlussstelle Bielefeld-Ost ab. 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die A2 ist in Fahrtrichtung Hannover weiterhin voll gesperrt. Es hat sich bereits ein kilometerlanger Stau gebildet. Auch die Umleitungsstrecken sind stark belastet.