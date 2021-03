Alkoholisierter Bielefelder provoziert in der Innenstadt und wird von der Polizei in Gewahrsam genommen

Bielefeld (WB) -

Ein alkoholisierter Mann hat am Samstag in der Bielefelder Innenstadt für mehrere Provokationen gesorgt und den Hitlergruß gezeigt. Der 36-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.