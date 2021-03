Hartes Training für die Tanz-Krone

Bielefeld -

Eine ehemalige Kandidatin von „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ und ein Profi-Boxer sind die Tanzpartner des Bielefelder Paares Alexandru Ionel und Patricija Belousova vom TC Metropol bei der TV-Sendung „Let‘s dance“. Das ergab die Auslosung bei der ersten Folge der neuen Staffel am Freitag. Ionel tanzt mit Vanessa Neigert, die 2009 bei „DSDS“ den sechsten Platz belegte und zum Zuschauerliebling avancierte. Dies dürfte ihr auch bei „Let‘s dance“ Pluspunkte bringen. Denn neben dem tänzerischen Können und dem daraus resultierenden Jury-Urteil stellt das Publikum-Voting die zweite und im Zweifelsfall entscheidende Punktezahl dar. Beide werden in den kommenden Wochen in Augsburg zusammen trainieren.