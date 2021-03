Es gibt mittlerweile insgesamt 86 (+4) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. 68 Corona-Fälle sind die britische Variante und neun Fälle die südafrikanische. Weitere neun Fälle sind noch in der sogenannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten sieben Tage liegt bei 21,1 Prozent. 20,2 Prozent davon hatten die britische Variante, null Prozent die südafrikanische und 0,9 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

In Bielefeld gibt es zudem drei weitere Sterbefälle: drei Männer im Alter von 70, 81 und 85 Jahren. Die Stadt verzeichnet damit bisher 279 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Aktuell werden 41 Bielefelderinnen und Bielefelder in den Krankenhäusern behandelt, davon liegen 15 auf der Intensivstation und 13 werden auch beatmet.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Dienstag (0 Uhr) derweil nur eine Corona-Neuinfektion für Bielefeld gemeldet. Damit liegt die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen in der Stadt nun bei 10.067. Die Meldeinzidenz der letzten sieben Tage sinkt um 3,0 auf 31,4 pro 100.000 Einwohnern. Das entspricht 105 Neuinfektionen.

Geschätzt sind etwa 440 Einwohnerinnen und Einwohner aktuell infektiös, die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 9.300.

Im Bielefelder Impfzentrum sind am Montag insgesamt 637 Menschen geimpft worden; 435 über 80-Jährige und 202 beruflich Berechtigte. Darunter sind auch Zweitimpfungen, die nach Angaben der Stadt in den kommenden Tagen gesondert ausgewiesen werden sollen.