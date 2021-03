50 Fahrzeuge können von sofort an in Bielefeld ausgeliehen werden

Bielefeld (WB) -

Die 50 E-Roller von Mobiel sind zurück aus der Winterpause und wieder in Bielefeld unterwegs. Die „Alma-Roller“ wurden gewartet und stehen von sofort an zum Ausleihen an den Straßen zur Verfügung.