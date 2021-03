Torkelnd ins Auto gestiegen

Bielefeld (WB) -

Wer am helllichten Tage torkelnd ein Auto besteigt und damit davon fährt, muss sich nicht wundern, wenn er dabei beobachtet und angezeigt wird. So erging es am vergangenen Samstag zwei Männern in Bielefeld, die gegen 11.30 Uhr in der Salzufler Straße offenbar stark alkoholisiert in einen silbernen Volvo stiegen und Gas gaben.