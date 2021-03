Nachdem der Motor eines Pkw in der Tiefgarage Feuer gefangen hatte, wurde am Mittwoch der Marktkauf an der Artur-Ladebeck-Straße in Bielefeld-Gadderbaum geräumt.

Gegen 12.20 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Supermarktes angeschlagen, nachdem es in der Tiefgarage zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Der Motor eines Chrysler-Vans hatte aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. 300 bis 400 Kunden und Mitarbeiter befanden sich zu dem Zeitpunkt im markt, sie mussten die Verkaufsräume verlassen. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Motorbrand schnell löschen, nach gut einer Stunden durften die Verkaufsräume des Supermarktes wieder betreten werden. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden ist noch unbekannt.