In zwei Autos gekracht

Bielefeld (WB) -

Diese Alkoholfahrt ging mächtig nach hinten los. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Bielefeld setzte sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht hinter das Steuer eines Audi A3. Gegen 0.30 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihren Audi, steuerte nach rechts und krachte auf der Stadtheider Straße in Höhe des Lidl-Marktes in zwei am Straßenrand geparkte Autos.