Mehr als 90.000 Menschen in OWL geimpft

Dortmund (WB/igs) -

Seit dem 8. Februar sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) fast 190.000 Menschen in den 27 Impfzentren in Westfalen-Lippe gegen das Coronavirus geimpft worden. Hinzu kommen 195.180 Menschen, die seit Ende Januar von mobilen Teams beispielsweise in Altenheimen das Vakzin erhalten haben. In Ostwestfalen-Lippe beläuft sich die Gesamtzahl der Geimpften in Impfzentren und durch mobile Teams auf 90.530 Frauen und Männer.