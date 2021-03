Dachstuhl in Flammen

Feuerwehr-Einsatz am Abend in Bielefeld-Babenhausen

Bielefeld (WB) -

Die Feuerwehr bekämpft seit 18.35 Uhr einen Dachstuhlbrand am Immermannweg in Bielefeld-Babenhausen. Ausgebrochen ist das Feuer in dem mittleren Haus eines Reihenhaus-Komplexes.