Bielefeld (WB) -

Der Inzidenzwert in Bielefeld bleibt am vierten Tag in Folge unter der kritischen 35er-Marke. Sollte sich der Wert bis zum kommenden Montag, 8. März, auf diesem niedrigen Niveau halten, könnte die Stadt Bielefeld maximal von den am Mittwoch in Berlin beschlossenen Lockerungen profitieren.