Bielefeld (WB/wie) -

Der Inzidenzwert in Bielefeld bleibt weiter stabil unter der 35er-Marke. Am Freitag weist das Robert-Koch-Institut für die Stadt eine 7-Tages-Inzidenz von 28,1 aus. Welche Lockerungen damit ab Montag verbunden sein könnten, darüber will die Stadtverwaltung informieren, sobald die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW vorliegt.