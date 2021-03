82 Tage – so lange waren große Teile des Bielefelder Einzelhandels durch den Lockdown lahmgelegt. An diesem Montag dürfen die Geschäfte nun wieder öffnen. Und die Freude darüber ist bei den Händlern groß. „Es herrscht ein große Euphorie“, sagt Dennis Bußian, Inhaber der Magic-Modegeschäfte. Winterpullover und dicke Jacken verstauen, Frühlingsware in die Schaufenster und auf die Ständer hängen, hieß es für ihn und seine Mitarbeiterinnen am Samstag. „Ich habe eigens noch 100 Kartons organisiert, um die Wintersachen einzupacken“, so Bußian. Da es nun Abschreibungsmöglichkeiten für die Ware gebe, werde er sie wohl zum großen Teil an andere Händler weiterverkaufen. Denn jetzt wollten die Kunden frische Farben, leichte Pullis und T-Shirts zum Start in die wärmere Saison, so der 37-Jährige. Kerstin Rolfsmeyer (oben rechts) von „Carofino“ hat schon längst die Osterdekorationvorbereitet. Foto: Thomas F. Starke Er ist davon überzeugt, dass es einen „Nachhol-Effekt“ bei den Kunden gibt. Von Händlern in Österreich habe er erfahren, dass es dort einen zweiwöchigen Boom in den Geschäften nach dem Ende des Lockdowns gegeben habe. „Ich hoffe, dass dieser bei uns länger anhält, vielleicht vier Wochen“. Denn nach der „Durststrecke“ der letzten Monate werde es noch lange dauern, bis der Handel sich wieder erholt habe.