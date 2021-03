„Leistung zählt, nicht das Geschlecht“

Früher fuhr sie Trecker, heute steuert sie Panzer. Früher arbeitete sie mit Pferden, inzwischen hat sie bereits zweimal in mehrmonatigen Auslandseinsätzen in Afghanistan für die Sicherheit zahlreicher Menschen Verantwortung getragen. Oberstabsgefreiter Stefanie Behlert aus Delbrück versieht seit sieben Jahren als Soldatin ihren Dienst beim Heer. Derzeit ist sie beim Panzerbataillon 203 in Augustdorf eingesetzt. Ist die Bundeswehr noch immer ein Männerverein? „Nein!“, stellt die 31-jährige Delbrückerin kurz und knapp fest. „Hier zählt ausschließlich Leistung, das Geschlecht ist egal.“ Im Grundgesetz verankert Bis zum Jahr 2000 war es Frauen per Grundgesetz verboten, den Dienst an der Waffe auszuüben. Tanja Kreil, eine streitbare Frau aus Hannover, sorgte mit ihrer Klage dafür, dass sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage befasste. Sie bekam Recht: Das Berufsverbot wurde aufgehoben.