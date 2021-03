Stadtbahn in Bielefeld entgleist – Kriminalpolizei ermittelt

Bielefeld (WB) -

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend offenbar ein Betonteil auf die Gleise der Stadtbahnlinie 3 an der Haltestelle Sieker Mitte gelegt. Ein Wagen des Stadtbahntypen M8D entgleiste. Feuerwehr und Kriminalpolizei rückten an.